Кондитеры развенчали миф об опасности пальмового масла
Кондитер Ренат Агзамов в эфире НСН рассказал, почему торты и пирожные из пальмового масла стоят дешевле приготовленных из натуральных молочных продуктов.
Россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий. Из-за отмены льготной ставки НДС на пальмовое масло кондитерские изделия в ближайшие полгода подорожают на пять-семь процентов, пишут Известия. Опрошенные изданием представители рынка заявили, что пальмовое масло используется для приготовления маргарина и спреда, которые, в свою очередь, используются для приготовления сладостей.
Кондитер, кулинар и телеведущий Ренат Агзамов в эфире НСН признал преимущество натуральных молочных продуктов перед пальмовым маслом, однако при этом отметил, что пальмовое масло стоит недорого, а его вред для здоровья сильно переоценен.
«В моей продукции все торты приготовлены на основе сливок. Хотя на самом деле, в пальмовом масле рисков нет вообще. Я мог бы воспользоваться сейчас ситуацией, хая пальмовое масло и всех, кто его использует, подчеркивая свою крутизну, что у меня пальмового масла нет. Но я человек абсолютно адекватный, прямолинейный и честный. Я не за хайп. Я за справедливость. А по справедливости, у покупателя всегда есть возможность выбора. Я покупаю хорошую сметану, сливочное масло, я такие же продукты покупаю себе домой. Мне иногда пишут, как вы можете себя называть народным кондитером, если у вас торт, который должен стоить 200 рублей, стоит 700? Но как так? 350 рублей стоит литр молочных натуральных сливок. Сметана - 180 рублей. Если такие цены на натуральное сырье, как торт может стоить 200 рублей? Но люди же сами делают выбор. Хочешь дешево? Человек идет в масс-маркет и купит торт, который полностью на "пальме", в нем вообще ничего живого нет. Так что всегда у покупателей есть выбор», - объяснил он.
Собеседник НСН рассказал о безопасности пальмового масла для здоровья. По его словам, весь негативный информационный шум вокруг этого продукта создан искусственно.
«Но пальмовое масло не должно пугать. Не так страшен черт, как его малюют. Все детское питание, которое приходит из Европы, содержит пальмовое масло. Есть Европейский институт безопасности пищевой продукции, и поверьте, если бы хоть один процент риска или опасности был для младенцев, то никто в Европе не пропустил бы пальмовое масло в составе детского питания. Все детское питание содержит пальмовое масло. Это для грудничков, для младенцев. Поэтому не стоит так уж драматизировать. Этот продукт является пищевым, он абсолютно такой же жир, как сливочное, как растительное масло, как и оливковое. Та шумиха и агрессия вокруг пальмового масла создана искусственно определенными силами, кому это было интересно. Нигде в мире нет такой истерики вокруг пальмового масла, кроме как в России. Абсолютно все продукты привозят в Россию в одинаковых условиях», - добавил кондитер.
На этой неделе Государственная дума поддержала законопроект об отмене льготной ставки НДС в размере 10 % для импортеров пальмового масла. Теперь им придется платить по ставке в 20 %. Авторы инициативы указывали на многочисленные жалобы, связанные с качеством продуктов с добавлением пальмового масла. Ранее врач-диетолог в интервью НСН призвала россиян сократить потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.
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