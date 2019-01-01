Кондитеры развенчали миф об опасности пальмового масла

Россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий. Из-за отмены льготной ставки НДС на пальмовое масло кондитерские изделия в ближайшие полгода подорожают на пять-семь процентов, пишут Известия. Опрошенные изданием представители рынка заявили, что пальмовое масло используется для приготовления маргарина и спреда, которые, в свою очередь, используются для приготовления сладостей.

Кондитер, кулинар и телеведущий Ренат Агзамов в эфире НСН признал преимущество натуральных молочных продуктов перед пальмовым маслом, однако при этом отметил, что пальмовое масло стоит недорого, а его вред для здоровья сильно переоценен.

«В моей продукции все торты приготовлены на основе сливок. Хотя на самом деле, в пальмовом масле рисков нет вообще. Я мог бы воспользоваться сейчас ситуацией, хая пальмовое масло и всех, кто его использует, подчеркивая свою крутизну, что у меня пальмового масла нет. Но я человек абсолютно адекватный, прямолинейный и честный. Я не за хайп. Я за справедливость. А по справедливости, у покупателя всегда есть возможность выбора. Я покупаю хорошую сметану, сливочное масло, я такие же продукты покупаю себе домой. Мне иногда пишут, как вы можете себя называть народным кондитером, если у вас торт, который должен стоить 200 рублей, стоит 700? Но как так? 350 рублей стоит литр молочных натуральных сливок. Сметана - 180 рублей. Если такие цены на натуральное сырье, как торт может стоить 200 рублей? Но люди же сами делают выбор. Хочешь дешево? Человек идет в масс-маркет и купит торт, который полностью на "пальме", в нем вообще ничего живого нет. Так что всегда у покупателей есть выбор», - объяснил он.