Диетолог обвинила врачей в распространении орторексии

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила о том, что медицина относит орторексию к психологическим заболеваниям.

«Вся жизнь человека начинается подчиняться правилам, когда вся еда жестко делится на «хорошую» и «плохую». Возникает так называемое «черно-белое» мышление, где нет полутонов. Когда озабоченность употребления «правильных» продуктов занимает большую часть жизни, мы говорим о возникновении орторексии. Она может влиять на образ жизни человека, может разрушать отношения с близкими, межличностное взаимодействие на работе», - пояснила врач-диетолог.