Диетолог обвинила врачей в распространении орторексии
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала НСН, как надо питаться, чтобы избежать орторексии.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила о том, что медицина относит орторексию к психологическим заболеваниям.
«Вся жизнь человека начинается подчиняться правилам, когда вся еда жестко делится на «хорошую» и «плохую». Возникает так называемое «черно-белое» мышление, где нет полутонов. Когда озабоченность употребления «правильных» продуктов занимает большую часть жизни, мы говорим о возникновении орторексии. Она может влиять на образ жизни человека, может разрушать отношения с близкими, межличностное взаимодействие на работе», - пояснила врач-диетолог.
По словам эксперта, больной орторексией, как и анорексией, самостоятельно не может бороться с заболеванием, потому что не понимает, что оно у него есть.
«Мы себя плохо себя осознаем. Проблемами приверженца правильного питания могут озаботиться друзья или родственники. Обычно так происходит и при анорексии. Орторексию практически не лечат. Научное сообщество совсем недавно начало ее распознавать как заболевание. Самостоятельно человек ее вылечить не сможет, ему потребуется специалист, который обладает специальными знаниями и навыками», - отметила собеседница НСН.
Лидия Ионова заявила, что медики в России провоцируют развитие орторексии , навязывая жесткие правила питания пациентам.
«К сожалению, наше медицинское сообщество способствует развитию орторексии, потому что очень жестко прививаются рамки «что такое хорошо и что такое плохо» в питании. Люди перестают понимать, что во всем важен баланс. Как нет ничего хорошего в том, чтобы питаться колбасой и газировкой, так нет ничего хорошего и в том, если человек свою жизнь подчиняет жестким правилам так называемого «здорового питания»», - считает эксперт.
Ранее диетолог и ведущий научный сотрудник ФИЦ Питания поделились с НСН опасениями по поводу организации питания в России для пожилых
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене