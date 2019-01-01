Диана Гурцкая: Народы России и Грузии не разделят никакие политики!

Певица и председатель комиссии по поддержке семьи материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая извинилась перед туристами из православных стран за антироссийские протесты в её родной Грузии, сообщает НСН.

«Я - грузинка. Гостеприимство - одна из основных традиций нашего народа. Статус гостя всегда высок и почётен, его нельзя обидеть или оскорбить. И странно, что есть люди, забывшие об этом. Такое просто недопустимо. Я не вправе говорить от имени кого-либо, но поскольку инициаторы конфликта молчат, то хочу от себя принести извинения всем гостям из православных стран», — сказала певица.

Диана Гурцкая призналась, что сама родом из семьи беженцев, и после трудных жизненных испытаний смогла найти необходимую поддержку именно в России.

«Мы оставили дом, скитались по углам, жили в лагере для вынужденных переселенцев. Моя бедная мама ушла рано, тяжелые испытания подорвали здоровье. И боролись за её жизнь русские врачи. До последней минуты она говорила спасибо тем людям, кто помог в трудную минуту, тем, кто предоставил возможность укрыться от ужасов войны, кто дал шанс её дочери состояться в профессии и жизни. И эта поддержка была именно в России», — отметила Диана Гурцкая.

Также в беседе с НСН член Общественной палаты РФ выразила уверенность, что политики не смогут разделить два братских народа.

«Мой сын - ребёнок смешанных кровей, в котором соединились два православных братских народа, столь много испытавших и страдавших за свою веру. Знаю, что эти народы не смогут разделить никакие политики», — заключила певица.