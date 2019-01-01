Полеты грузинских aвиaкомпaний нa территорию России будут приостaновлены с 8 июля, говорится в сообщении Минтранса РФ. Рaнее стaло известно, что тaкже с 8 июля и российские aвиaкомпaнии прекрaтят полеты между РФ и Грузией. В Минтрaнсе РФ сообщили, что полеты приостaновят до подтверждения их безопaсности и погaшения долгов Грузии зa нaвигaционное обслуживaние.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов в эфире НСН назвал решение Минтранса о запрете полетов грузинских авиакомпаний в Россию правильным, но временным решением.

«Очевидно, что шаг, предпринятый Минтрансом, верный – это забота о безопасности наших граждан. Это естественный ход событий. Не может быть так, что мы бы запретили полеты своим авиакомпаниям, но разрешили летать в Россию грузинским. Они могут быть подвержены влиянию радикалов. Мы не должны забывать самую крупную авиакатастрофу над Синайским полуостровом в 2015 году, когда в Авиалайнер Airbus A321-231 взорвалась самодельная бомба. Погибли 224 россиянина. Кто пронес бомбу на борт самолета? Работник аэропорта. Учитывая неспокойную обстановку в Грузии и тесные родственные связи, существует опасность, что в авиаслужбы может быть внедрен радикально настроенный человек, который какую-нибудь гадость подбросит», - отметил эксперт.