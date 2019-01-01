Экс-министр авиации СССР: «Запрет на полеты из Грузии введен из соображений безопасности»
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов прокомментировал НСН сведения о запрете авиаполетов из Грузии в Россию.
Полеты грузинских aвиaкомпaний нa территорию России будут приостaновлены с 8 июля, говорится в сообщении Минтранса РФ. Рaнее стaло известно, что тaкже с 8 июля и российские aвиaкомпaнии прекрaтят полеты между РФ и Грузией. В Минтрaнсе РФ сообщили, что полеты приостaновят до подтверждения их безопaсности и погaшения долгов Грузии зa нaвигaционное обслуживaние.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов в эфире НСН назвал решение Минтранса о запрете полетов грузинских авиакомпаний в Россию правильным, но временным решением.
«Очевидно, что шаг, предпринятый Минтрансом, верный – это забота о безопасности наших граждан. Это естественный ход событий. Не может быть так, что мы бы запретили полеты своим авиакомпаниям, но разрешили летать в Россию грузинским. Они могут быть подвержены влиянию радикалов. Мы не должны забывать самую крупную авиакатастрофу над Синайским полуостровом в 2015 году, когда в Авиалайнер Airbus A321-231 взорвалась самодельная бомба. Погибли 224 россиянина. Кто пронес бомбу на борт самолета? Работник аэропорта. Учитывая неспокойную обстановку в Грузии и тесные родственные связи, существует опасность, что в авиаслужбы может быть внедрен радикально настроенный человек, который какую-нибудь гадость подбросит», - отметил эксперт.
Экс-министра напомнил, что туристам, купившим авиабилеты в Грузию, можно вернуть деньги.
«Тем, кто уже купил авиабилеты в Грузию, беспокоиться не о чем. На всех сайтах авиакомпаний есть порядок получения компенсации. Если своевременно обратиться, пассажир получит 100-процентный возврат средств, потраченных на покупку билета», - заявил собеседник НСН.
Олег Смирнов убежден, что авиасообщение с Грузией будет возобновлено, как только стабилизируется политическая ситуация в этой стране.
«Это правильно, потому что увеличился поток туристов в Грузию. Я сам готов ехать в Грузию в любой момент, потому что там хороший климат, хорошее вино и замечательные люди», - добавил заслуженный пилот.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил о вине действующего правительства в возникновении протестов в Тбилиси.
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