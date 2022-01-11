Девятилетняя студентка МГУ не выходит на связь с факультетом с 24 декабря

В настоящее время в вузе проходят экзамены и зачеты, на которых девочка не присутствует.

В учебном заведении отметили, что о дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ неизвестно, сообщает РИА Новости.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что его дочь не пропустила по неуважительной причине ни одного экзамена.

Член СПЧ, заведующий кафедрой психологии МГУ Александр Асмолов рекомендовал семье девочки прекратить учёбу из-за возможных психологических последствий для ребёнка.

