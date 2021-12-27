Омбудсмен учтет мнение СПЧ о прекращении учебы 9-летней девочки в МГУ

Вопрос о приостановке учебы 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ будет учитывать разные мнения, в том числе рекомендацию члена СПЧ, заведующего кафедрой психологии МГУ имени Ломоносова Александра Асмолова. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Асмолов рекомендовал семье девочки прекратить учебу из-за возможных психологических последствий для ребенка. Он предположил, что происходящее на факультете стало жестоким экспериментом. При этом отец Алисы, Евгений Тепляков, счел замечание завкафедрой неэтичным.

Ранее факультет психологии МГУ, где обучается 9-летний ребенок, заявил, что нарушений при приеме экзамена у Алисы Тепляковой не было. При этом родители девочки настаивают на том, что ее в университете травят и не поддерживают.

Видео потасовки отца девочки, который был недоволен отметками и процедурой проведения экзамена, с сотрудниками МГУ ранее опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

