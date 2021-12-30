Отец Алисы Тепляковой заявил, что она не пропускает экзамены в МГУ

По его словам, публикация «Московского Комсомольца», в которой говорится об «отсутствии» его дочери на одном из экзаменов, является ложью.

Мужчина отметил, что информацией об экзаменах Алисы располагают только учебная часть вуза и родители, и это «персональные данные девятилетнего ребёнка».

«Неважно, настоящие они или фейковые, но они разглашаются «Московским Комсомольцем» с указанием того, что им по секрету это поведала учебная часть... А безопасность ребёнка? В принципе, это нарушение закона», - указал Тепляков.

Он добавил, что подобное отношение к его семье должны пресечь «контролирующие органы».

Ранее член СПЧ, заведующий кафедрой психологии МГУ Александр Асмолов рекомендовал семье девочки прекратить учёбу из-за возможных психологических последствий для ребёнка.

