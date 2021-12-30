Отец Алисы Тепляковой заявил, что она не пропускает экзамены в МГУ
Отец девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что его дочь не пропустила по неуважительной причине ни одного экзамена, сообщает NEWS.ru.
По его словам, публикация «Московского Комсомольца», в которой говорится об «отсутствии» его дочери на одном из экзаменов, является ложью.
Мужчина отметил, что информацией об экзаменах Алисы располагают только учебная часть вуза и родители, и это «персональные данные девятилетнего ребёнка».
«Неважно, настоящие они или фейковые, но они разглашаются «Московским Комсомольцем» с указанием того, что им по секрету это поведала учебная часть... А безопасность ребёнка? В принципе, это нарушение закона», - указал Тепляков.
Он добавил, что подобное отношение к его семье должны пресечь «контролирующие органы».
Ранее член СПЧ, заведующий кафедрой психологии МГУ Александр Асмолов рекомендовал семье девочки прекратить учёбу из-за возможных психологических последствий для ребёнка.
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