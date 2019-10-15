Детские маршруты к школе. В Родительском комитете назвали идею переводом стрелок
Глава Национального родительского комитета заявила НСН, что власти Саратова пытаются переложить ответственность за безопасность детей по пути к школе на родителей.
После резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове в местной мэрии прошло совещание о проблемах безопасности детей. Как сообщает «Коммерсант», городские власти пообещали разработать для школьников индивидуальные маршруты от дома до учебного заведения, отклоняться от которых будет строго запрещено. Как рассказала глава комитета по образованию Лариса Ревуцкая, в случае, если ребёнок отклонился от курса, родители будут обязаны предоставить в школу объяснение. Письменное предупреждение о таком же сценарии необходимо, если ученику необходимо изменить дорогу и об этом известно заранее.
Данная мера безопасности больше похожа на попытку переложить ответственность на родителей, заявила в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Кроме того, остаётся непонятным, кто и как будет следить за тем, что дети идут верной дорогой.
«Если у государства есть ресурс, чтобы следить за детьми и за исполнением родительских обязанностей, может, нам стоит использовать эти силы, чтобы они официально сопровождали детей в школу? Понятно, что сейчас запахло жареным, и нужны какие-то действия, отчёты, но эта инициатива больше похожа на способ отчитаться о происходящем. Что приняты какие-то меры, чтобы чиновники обезопасили сами себя. Слабо верится, что ими движет мотивация сохранения безопасности детей», — заявила Волынец.
Более эффективной мерой, по её мнению, стало бы оснащение всех дорог в городах России камерами видеонаблюдения, которые как минимум отпугивают злоумышленников и повышают безопасность в городе. Пока такой системы нет, даже чёткое следование заданному маршруту может не спасти школьников от трагедии.
«Вообще в городе сегодня не должно быть участков, которые не просматриваются камерами. Камеры — достаточно мощный ограничитель, чтобы злоумышленники не совершали преступления. До тех пор, пока государство не в состоянии обеспечить такое видеонаблюдение, хотя бы по пути из школ и обратно, нет никаких гарантий, что даже если ребёнок будет следовать маршруту, кто-то не воспользуется его беззащитностью. Вообще не должно быть никакого маршрута, который является для школьника опасным», — заключила глава Национального родительского комитета.
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Напомним, 9 октября девятилетняя девочка пропала в Саратове. Она вышла из дома и направилась в школу, однако там так и не появилась. Её тело со следами насильственной смерти нашли в одном из гаражей. Позже стало известно, что мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению девочки, задержали, он дал признательные показания. Дело приобрело широкий резонанс, местные жители грозили устроить самосуд над задержанным мужчиной, а в Госдуме в ответ на широкую огласку дела завели разговор о возврате смертной казни. О том, какие оценки дают эксперты идее отмены моратория на высшую меру наказания, читайте в материале НСН.
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