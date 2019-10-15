Детские маршруты к школе. В Родительском комитете назвали идею переводом стрелок

После резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове в местной мэрии прошло совещание о проблемах безопасности детей. Как сообщает «Коммерсант», городские власти пообещали разработать для школьников индивидуальные маршруты от дома до учебного заведения, отклоняться от которых будет строго запрещено. Как рассказала глава комитета по образованию Лариса Ревуцкая, в случае, если ребёнок отклонился от курса, родители будут обязаны предоставить в школу объяснение. Письменное предупреждение о таком же сценарии необходимо, если ученику необходимо изменить дорогу и об этом известно заранее.

Данная мера безопасности больше похожа на попытку переложить ответственность на родителей, заявила в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Кроме того, остаётся непонятным, кто и как будет следить за тем, что дети идут верной дорогой.

«Если у государства есть ресурс, чтобы следить за детьми и за исполнением родительских обязанностей, может, нам стоит использовать эти силы, чтобы они официально сопровождали детей в школу? Понятно, что сейчас запахло жареным, и нужны какие-то действия, отчёты, но эта инициатива больше похожа на способ отчитаться о происходящем. Что приняты какие-то меры, чтобы чиновники обезопасили сами себя. Слабо верится, что ими движет мотивация сохранения безопасности детей», — заявила Волынец.