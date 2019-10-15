«Медлительность полиции и отсутствие профилактики». Адвокат о преступлениях против несовершеннолетних

Такое положение дел адвокат Евгений Харламов объяснил нехваткой кадров. В беседе с НСН он сообщил, что количество полицейских сократилось почти вдвое. Кроме того, адвокат упрекнул сотрудников правоохранительных органов в медлительности, особенно в регионах.

«Ответ, наверное, будет предельно прост: нет человеческого профессионального ядра в системе МВД. Что я имею в виду… У нас после реформы значительно сократили число сотрудников милиции, а теперь уже полиции. Если раньше около двух миллионов человек работало, учитывая вольнонаемных, то сейчас – меньше миллиона. Страна осталась же по количеству та же, преступления совершаются также, а расследовать и профилактировать по сути остались считанные люди, что называется, которые могут еще что-то сделать. Некому даже выезжать на места совершения преступления. Даже в Москве, Питере, в любом мегаполисе, если вы вызовете сотрудников полиции на место совершения преступления, то - дай бог! - они приедут минут через 15-20, а то и полчаса будете ждать. Не говоря уже о том, что делается на периферии, при всем моем уважении к тем, кто там проживает. Сто-триста километров от Москвы - вы будете ждать по полдня прибытия сотрудников полиции», - рассказал он.

Помимо этого, такой скачок преступности в адрес несовершеннолетних адвокат связал и с отсутствием профилактики. Харламов напомнил, что граждане, вышедшие на свободу, требуют контроля в первые годы жизни в социуме после заключения.

«С чем я связываю столь резкий скачок: отсутствие профилактики. Раньше участковый, например, как минимум раз в месяц посещал квартиру, в которой проживает лицо, ранее осужденное. Не только по этим преступлениям (педофилия, убийства, изнасилования), а вообще. Лицо отбыло, вернулось на свободу, его надзирают, ведут, как врач пациента, год-два в зависимости от тяжести преступления. Соответственно, у нас на всех лиц, которые освобождались, были картотеки. Сейчас этого напрочь нет. Поэтому у нас такое количество преступлений и такой скачок вверх, в том числе, и по детской преступности. Потому, что детьми тоже некому заниматься», - заключил собеседник НСН.

Ранее после известия об убийстве девятилетней девочки в Саратове мужчиной, ранее судимым за педофилию Госдума провела опрос, чтобы выяснить, как граждане относятся к возвращению в качестве меры наказания за преступления смертной казни. Отмену моратория поддержали 80% респондентов. Журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН заявил, что в этом случае «под нож» пойдут 80% невиновных



