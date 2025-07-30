Просмотр тяжелых фильмов о войне может провоцировать у детей развитие страхов, повышение тревожности, появления психосоматических реакций и нарушения сна, заявила в разговоре с НСН детский психолог Ирина Таранова.

Нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов предлагают пересмотреть, чтобы их можно было свободно показывать, в том числе и на онлайн-платформах. Соответствующее обращение глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале. По словам Лантратовой, она готовит поправки в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их цель — убрать возрастные ограничения для фильмов, включенных в реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов.