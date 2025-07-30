«Детям до 16-ти»: Психолог предостерегла от показа в школах тяжелых фильмов о войне

Детский психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН заявила, что детская психика может быть не готова к просмотру тяжелых фильмов о войне.

Просмотр тяжелых фильмов о войне может провоцировать у детей развитие страхов, повышение тревожности, появления психосоматических реакций и нарушения сна, заявила в разговоре с НСН детский психолог Ирина Таранова.

Нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов предлагают пересмотреть, чтобы их можно было свободно показывать, в том числе и на онлайн-платформах. Соответствующее обращение глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале. По словам Лантратовой, она готовит поправки в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их цель — убрать возрастные ограничения для фильмов, включенных в реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов.

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Таранова подчеркнула, что нет определенного возраста, с которого психика человека готова к восприятию тяжелой информации.

«Нет определенного возраста, с которого психика человека готова к восприятию тяжелой информации. Нужно исходить из индивидуальных особенностей детей. Чаще всего такое решение могут принимать родители, потому что они знают, как ребенок реагирует на стрессовые события, на страшные фильмы, игры и так далее. Родители в большей степени могут предсказать поведение ребенка, его реакцию на такие фильмы. Я бы скорее исходила из индивидуальных особенностей детей, нежели всех стричь под одну гребёнку. Условно сказать, что в 12 лет дети готовы смотреть такие фильмы, мы не можем. Если такую маркировку обозначать, то я бы говорила о возрасте 16 лет. Ближе к 16-ти годам дети обладают уже большей устойчивостью, чем дети младшего возраста», - отметила специалист.

Она также заметила, что фильмы о войне даже взрослым бывает сложно смотреть.

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«Тяжелые фильмы о войне, конечно, воспитывают дух патриотизма, но дети могут быть не готовы к таким лентам из-за того, что в них показывается, как умирают люди, поднимаются вопросы о ценности человеческой жизни, что может провоцировать у детей развитие страхов, повышение тревожности, появления психосоматических реакций и нарушения сна. Фильмы о войне даже взрослым бывает сложно смотреть. Не все взрослые спокойно реагируют на песни о войне. Многие начинают плакать. Взрослая психика также включается в такие моменты», - добавила Таранова.

Ранее психолог развеяла мифы о запрете гаджетов для детей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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