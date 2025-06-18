«Еще один очень важный момент, дети изначально не могут оценить заранее, как они будут с этим справляться. Родителям, отправляющим детей в какой-то лагерь, нужно самим быть уверенным в том, что ребенок справится с адаптацией. Если ребенок не справляется, его следует забрать оттуда. Ребенок сам об этом скажет. Путевку в лагерь следует покупать только тогда, когда вы убедились в том, что ребенок хорошо взаимодействует с другими детьми, что ему легко заводить новые знакомства, что он может отстоять себя в случае конфликтной ситуации. Тревожным детям сложнее справиться с разлукой, тем более, если у ребенка много разных страхов, в том числе, боязнь темноты, боязнь насекомых, пауков, незнакомых людей и так далее. Только в целом по эмоциональному состоянию ребенка можно судить, готов он к этому лагерю или нет», - подчеркнула Таранова.

Детский психолог Варвара Кокурина заявила НСН, что летние лагеря не для детей с нежной психикой.

«Дети все очень разные. Кому-то оказаться в летнем оздоровительном лагере действительно очень полезно, а для кого-то может стать очень большой травмой. Еще очень много зависит от лагеря, от того, какие там педагоги и что там происходит. Очень всё бывает по-разному. Нужно в этом вопросе ориентироваться на своего ребенка. Детей с нежной психикой лучше не надо отправлять в лагерь, потому что им будет тяжело. Они там могут просто не выжить», - добавила Кокурина.

Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал развивать систему детских круглогодичных лагерей в России.

