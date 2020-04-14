Детский трасплантолог Каабак рассказал, как ему работается в условиях пандемии

«У нас проходит перепланировка и это, безусловно, мешает процессу, но это вынужденные меры и здесь ничего не поделать. Экстренные операции мы продолжаем делать, а вот плановые временно приостановили до завершения ситуации с коронавирусом», - сообщил Каабак.

Также он уточнил, что работа сего пациентами проходит в отдельном от коронавирусного корпусе.

«Тот корпус, где мы раньше работали, сейчас временно перепрофилируется полностью под детей, инфицированных коронавирусом, в том числе и тех, что уже с пересаженными органами. Это условно «грязная» зона. А «чистая» сейчас в другом корпусе и там находятся наши пациенты, которых мы только готовимся оперировать», - сказал трансплантолог.

Ранее Михаил Каабак сообщал, что его команда получила уведомления об увольнении и что решение это связано, как раз с перепрофилированием корпуса, где они работают. После чего, уже в эфире НСН он прояснил ситуацию и сообщил, что ликвидацию его отделения отменили после вмешательства Минздрава.

