Детский трасплантолог Каабак рассказал, как ему работается в условиях пандемии
Врач Михаил Каабак в эфире НСН рассказал, что из-за коронавируса пришлось отменить часть операций.
В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД), в корпусе, где располагается отделение трансплантологии, руководителем которого является известный детский трансплантолог Михаил Каабак, полным ходом идёт переоборудование под лечение коронавируса. Это связано с его архитектурными особенностями, так как он построен таким образом, чтобы его можно было изолировать.
Детский трансплантолог Михаил Каабак в беседе с НСН рассказал, как проходит работа его отделения в настоящий момент и не мешает ли переоборудование части центра под лечение коронавируса текущей работе.
«У нас проходит перепланировка и это, безусловно, мешает процессу, но это вынужденные меры и здесь ничего не поделать. Экстренные операции мы продолжаем делать, а вот плановые временно приостановили до завершения ситуации с коронавирусом», - сообщил Каабак.
Также он уточнил, что работа сего пациентами проходит в отдельном от коронавирусного корпусе.
«Тот корпус, где мы раньше работали, сейчас временно перепрофилируется полностью под детей, инфицированных коронавирусом, в том числе и тех, что уже с пересаженными органами. Это условно «грязная» зона. А «чистая» сейчас в другом корпусе и там находятся наши пациенты, которых мы только готовимся оперировать», - сказал трансплантолог.
Ранее Михаил Каабак сообщал, что его команда получила уведомления об увольнении и что решение это связано, как раз с перепрофилированием корпуса, где они работают. После чего, уже в эфире НСН он прояснил ситуацию и сообщил, что ликвидацию его отделения отменили после вмешательства Минздрава.
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