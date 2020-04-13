Волонтер из Коммунарки: Самый большой поток больных приходит ночью, до ста человек

Более 530 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка, в Москве. Из них 47 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил на своей странице в Фейсбуке главврач больницы Денис Проценко.

Среди тех, кто борется за жизни людей не только медики, но и волонтеры, прибывшие сюда добровольно.

Влад Щукин, волонтер из инфекционной больницы в Коммунарке, в эфире НСН рассказал о том, как проходит работа с больными, как много и как часто они поступают и дал свои советы и рекомендации по защите от коронавируса.

- Влад, как вы решились стать волонтером и пойти работать в эпицентр борьбы с коронавирусом, в Коммунарку?

- Стать волонтером было не сложно, достаточно было зарегистрироваться на портале #Мывместе, после чего со мной связались и пригласили сюда в Коммунарку. Волонтерской работой я занимаюсь уже на протяжении трех лет.

- Расскажите о ваших волонтерских обязанностях в Коммунарке?

- В Коммунарке я работаю с врачами эпидемиологами, помогаю им, собираю информацию о пациенте, о его жизни, о том, с кем он общался в последние 2-3 недели до заболевания. Собираю полную информационную картину, кого мог бы пациент заразить или кто мог заразить этого пациента.

- Какова у вас ситуация со средствами защиты? Всего ли хватает?

- На данный момент в больнице есть все необходимые средства индивидуальной защиты, они в достатке, мы не испытываем каких-либо сложностей. Есть и специальные защитные костюмы, и маски и антисептики для рук и все в достаточном количестве.

- Какова в целом ситуация в Коммунарке? Нет ли паники? И сколько за сутки поступает пациентов?

- Я здесь нахожусь каждый день с 30-го марта и с первого дня я вижу, как слаженно работает весь коллектив больницы, паники нет никакой совершенно. Безусловно, есть некая напряженность, потому что все врачи и медперсонал понимают серьезность происходящего. Врачи справляются с нагрузкой. По цифрам могу сказать приблизительно – за ночь поступает порядка 50 – 100 пациентов.

- Это только за ночь?

- Да, но основной поток идет именно ночью, так как именно в этот период у людей начинается ухудшение состояния. Температура повышается и все симптомы обостряются.

- По вашим наблюдениям, численность пациентов с каждым днем увеличивается или уменьшается? Какова тенденция?

- По моим наблюдениям, происходит прирост, пациентов с каждым днем становится больше. Когда я пришёл работать, было одно число, сейчас уже в разы больше.

- Были ли случаи заражения волонтеров коронавирусом в Коммунарке?