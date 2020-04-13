Волонтер из Коммунарки: Самый большой поток больных приходит ночью, до ста человек
Влад Щукин добровольно помогает врачам в сборе информации о поступающих больных. Подробности в эфире НСН...
Более 530 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка, в Москве. Из них 47 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил на своей странице в Фейсбуке главврач больницы Денис Проценко.
Среди тех, кто борется за жизни людей не только медики, но и волонтеры, прибывшие сюда добровольно.
Влад Щукин, волонтер из инфекционной больницы в Коммунарке, в эфире НСН рассказал о том, как проходит работа с больными, как много и как часто они поступают и дал свои советы и рекомендации по защите от коронавируса.
- Влад, как вы решились стать волонтером и пойти работать в эпицентр борьбы с коронавирусом, в Коммунарку?
- Стать волонтером было не сложно, достаточно было зарегистрироваться на портале #Мывместе, после чего со мной связались и пригласили сюда в Коммунарку. Волонтерской работой я занимаюсь уже на протяжении трех лет.
- Расскажите о ваших волонтерских обязанностях в Коммунарке?
- В Коммунарке я работаю с врачами эпидемиологами, помогаю им, собираю информацию о пациенте, о его жизни, о том, с кем он общался в последние 2-3 недели до заболевания. Собираю полную информационную картину, кого мог бы пациент заразить или кто мог заразить этого пациента.
- Какова у вас ситуация со средствами защиты? Всего ли хватает?
- На данный момент в больнице есть все необходимые средства индивидуальной защиты, они в достатке, мы не испытываем каких-либо сложностей. Есть и специальные защитные костюмы, и маски и антисептики для рук и все в достаточном количестве.
- Какова в целом ситуация в Коммунарке? Нет ли паники? И сколько за сутки поступает пациентов?
- Я здесь нахожусь каждый день с 30-го марта и с первого дня я вижу, как слаженно работает весь коллектив больницы, паники нет никакой совершенно. Безусловно, есть некая напряженность, потому что все врачи и медперсонал понимают серьезность происходящего. Врачи справляются с нагрузкой. По цифрам могу сказать приблизительно – за ночь поступает порядка 50 – 100 пациентов.
- Это только за ночь?
- Да, но основной поток идет именно ночью, так как именно в этот период у людей начинается ухудшение состояния. Температура повышается и все симптомы обостряются.
- По вашим наблюдениям, численность пациентов с каждым днем увеличивается или уменьшается? Какова тенденция?
- По моим наблюдениям, происходит прирост, пациентов с каждым днем становится больше. Когда я пришёл работать, было одно число, сейчас уже в разы больше.
- Были ли случаи заражения волонтеров коронавирусом в Коммунарке?
- Нет, в больнице на моей практики таких случаев не было. Все, кто работал со мной рядом из волонтеров, сотрудников которых я вижу, также находятся на своих местах и работают, и это благодаря тому, что все соблюдают меры предосторожности.
- Что рассказывают пациенты о своих версиях заражения, какие места они посещали?
- Достаточное число людей всё-таки сейчас ведет активный образ жизни вместо положенной самоизоляции, поэтому люди заражают друг друга. И даже есть пациенты, которые рассказывают, что две недели сидели в самоизоляции, никуда не ходили, а потом съездили в гипермаркет и заболели. И порой даже этого одного момента достаточно, чтобы заразиться.
- Были ли на вашей практики случаи, когда пациент скрывал с кем контактировал по каким-то личным причинам?
- Был пикантный случай. Молодой человек, заболевший коронавирусом, рассказал, что в четверг отвозил жену с ребенком на дачу, а в пятницу встретился с Ириной. Вот всю эту информацию мы проверяем, после чего Ирине пришлось сдать тест, но жена об этом ничего не знает. Так же был мужчина, которые рассказывал, что играл с друзьями дома в бильярд, но вся информация проверялась и оказалось, что он вылетал за границу. И таких случаев много.
- Какой возраст поступающих пациентов, кого больше пожилых или молодых?
- По моим наблюдениям, большинство поступающих пациентов в возрасте от 45 лет и старше. Эта категория людей – основная. Вторыми идут от 20 до 35 лет - они прям идут следом, их где-то 35%. А вот категория от 35 до 45, наверное, самая ответственная и их не так много.
- Как протекает лечение?
- Многое зависит от того, есть ли заболевания какие-то у человека. Что касаемо тяжести, то да – заболевание протекает сложно, потому что лекарств от этого вируса в данный момент нет, и вылечить человека, как мы привыкли таблеточкой, невозможно. Болеют все и молодые, и взрослые, болеют сложно: это и температура, которая не сбивается, так же вирус может перерасти в пневмонию, а это уже ужасные последствия.
- Не страшно ли работать волонтером в самом эпицентре борьбы с коронавирусом?
- Я живой человек, у меня есть семья: жена и ребенок, конечно, я переживаю и волнуюсь за свое здоровье, но я понимаю, что если мы не начнем друг другу помогать в такие моменты, как сейчас, то в стране может начаться кризис, поэтому волонтеры по всей стране сейчас активно оказывают свою помощь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В марте банки выдали рекордный объем кредитов россиянам
- В Москве предупредили о фейковых рассылках о штрафах и пропусках
- Bloomberg: Соглашение по нефти является «болезненной неудачей» для РФ
- Франция продлила режим самоизоляции до 11 мая
- Попова: Иммунитет против коронавируса выработался у 7% медиков Москвы