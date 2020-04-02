Каабак назвал недоразумением попытку закрытия его отделения трансплантологии

В Минздраве и самом НЦЗД заявили, что информация об увольнении врачей из команды Каабака не соответствует действительности.

Позже Михаил Каабак в эфире НСН описал ситуацию и рассказал, что ликвидацию его отделения отменили после вмешательства Минздрава.

«Закрывается не только наше отделение на шесть коек, закрывается целый корпус на 300 коек, в котором оно было размещено. Он закрывается под коронавирус, поскольку он так построен, что его можно изолировать — из-за архитектурных особенностей.

Было недоразумение, связанное с тем, что наше отделение попытались ликвидировать. Иначе как недоразумением это назвать невозможно, потому что как только эта информация дошла до Минздрава в лице руководителя детского департамента Елены Николаевны Байбариной и главного трансплантолога Минздрава Сергея Владимировича Готье, они выразили громкое возмущение и запретили подобное закрытие. Поэтому для наших пациентов найдено место на территории, остающейся «чистой» внутри Центра здоровья детей. Сейчас принимаются несколько запоздалые, но эффективные организационные усилия, чтобы ни один из детей не остался без помощи. К сожалению, из-за этих событий нам пришлось отправить домой до завершения реабилитационных мероприятий восемь детей, в том числе и младшего возраста. Но я надеюсь, что это не принесёт значительного вреда их пересаженным органам, и вскоре после завершения пика эпидемии мы сможем завершить неоконченные реабилитационные мероприятия», - сообщил Каабак.

Трансплантолог Каабак — единственный, кто в России оперирует новорождённых. Осенью 2019 года Каабака и его заместителя Надежду Бабенко уволили из НЦЗД. Трансплантолог тогда связал это решение с претензиями Минздрава к его методам лечения: при трансплантации почек врач применял препарат алемтузумаб, использующийся для профилактики отторжения пересаженного органа и ослабляющий иммунитет.

Та история получила широкий общественный резонанс. Отказывавшаяся считать команду Каабака уникальными специалистами Вероника Скворцова, тогда возглавлявшая Минздрав, итоге встретилась с врачом. Каабаака и Бабенко вновь приняли на работу в центре, однако за то время, пока они были отстранены, скончалась годовалая девочка. Ребёнок не дождался операции по пересадке почки.

