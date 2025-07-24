«Детский сад!»: Юрист удивился объяснению Шадаева по штрафам за поиск «экстремизма»
Иван Соловьев заявил НСН о незыблемости принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»
Глава Минцифры дал президенту «детское» объяснение того, как на практике будет работать принятый Госдумой закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете, заявил НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Хотя министр и утверждает, что за случайный поиск запрещенного материала «по незнанию» ничего не будет, существует принцип незнание закона не освобождает от ответственности, указал Соловьев.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заверил президента Владимира Путина, что рядовым пользователям не стоит волноваться по поводу этого закона. Министр утверждает: правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь «целенаправленно» искал материалы, зная, что они экстремистские. Их в списке уже 5,5 тысяч. Министр пообещал, что заучивать его никому не понадобится.
«Ссылка на то, что человек не знает закон - это детский сад. Сказать: «Я не знал, что нельзя бросать окурки» в общественных местах, или «Я не знал, что нельзя чужого брать», или «Я не знал, что нельзя вредить собственному государству». Похоже на какую-то подготовительную группу детского сада. Министр фигурально, наверное, выражался, пытался донести мысль о том, что здесь нужно пройти очень по такому узкому коридорчику законности. Потому что у нас есть статья Конституции, которая говорит о том, что каждый имеет право свободно искать, распространять и добывать информацию. Во-первых, способ должен быть законный, а во-вторых, информация должна быть незапрещенной. Вот слово «целенаправленный», что это такое? Не то, что человек сидел, нажимал на клавиши и по каким-то ссылкам переходил, и в результате оказался на каком-то экстремистском материале. Здесь, скорее, не должно быть никакой ответственности. Потом, мы знаем, что могут сегодня творить алгоритмы искусственного интеллекта, и что могут вообще навязать человеку те же мошенники, программы вредоносные, которые стали частью гибридной войны. Кстати, мошенники уже используют этот проект для того, чтобы обманывать россиян», - отметил эксперт.
По оценке юриста, ответственность в данном случае может наступить только при наличии каких-то ещё факторов, которые докажут умысел в поиске запрещенных материалов.
«Например, это могут быть его посты в социальных сетях, круг общения, предыдущая деятельность. Наверное, это имел в виду Шадаев. То есть, получается, правоохранители будут доказывать умысел именно таким способом, изучать биографию человека. Это же, простите, не порнуха, куда люди в силу физиологии, так сказать, заходят, а это связано с умственными процессами, с волей человека, поэтому нужно это выяснить. Что касается журналистов или правоохранителей, для которого это профессиональная деятельность, я так понимаю, сделаны оговорки. Мне кажется, после таких серьезных разговоров, заверений и так далее, это не станет статьей массового применения», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не поверил, что россиян с новыми поправками не станут штрафовать за вход в запрещенные и экстремистские соцсети.
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