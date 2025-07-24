Глава Минцифры дал президенту «детское» объяснение того, как на практике будет работать принятый Госдумой закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете, заявил НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Хотя министр и утверждает, что за случайный поиск запрещенного материала «по незнанию» ничего не будет, существует принцип незнание закона не освобождает от ответственности, указал Соловьев.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заверил президента Владимира Путина, что рядовым пользователям не стоит волноваться по поводу этого закона. Министр утверждает: правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь «целенаправленно» искал материалы, зная, что они экстремистские. Их в списке уже 5,5 тысяч. Министр пообещал, что заучивать его никому не понадобится.