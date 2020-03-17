Детские сады в Москве закрываться не будут
В детских садах в Москве введен режим свободного посещения. Закрываться из-за ситуации с коронавирусом они не будут. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
Все дошкольные группы продолжат работу в обычном режиме, сообщила заместитель руководителя департамента Татьяна Васильева. Решать, посещать детям группы или нет, должны родители.
Для школьников младших классов будут организованы дежурные группы с максимальным числом учащихся 12 человек. В них будет обеспечен необходимый санитарный режим.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что с 21 марта до 12 апреля из-за коронавируса все общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление китайских ученых о том, что дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции, так как заболевание у них протекает в бессимптомной форме.
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