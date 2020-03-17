Детские сады в Москве закрываться не будут

В детских садах в Москве введен режим свободного посещения. Закрываться из-за ситуации с коронавирусом они не будут. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Все дошкольные группы продолжат работу в обычном режиме, сообщила заместитель руководителя департамента Татьяна Васильева. Решать, посещать детям группы или нет, должны родители.

Для школьников младших классов будут организованы дежурные группы с максимальным числом учащихся 12 человек. В них будет обеспечен необходимый санитарный режим.