СМИ: США предложили ЕС разморозить часть активов России

По данным издания, Уиткофф и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Евросоюзу во время переговоров в Майами (США) на прошлой неделе несколько способов разморозки. Речь шла, в том числе о создании нового финансового инструмента специального назначения под контролем Вашингтона. Инициатива обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

Европейские чиновники отвергли план Уиткоффа и Кушнера, при этом механизмы разблокировки активов и их расходования все еще находятся на стадии обсуждения.

ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Участники саммита ЕС в 2025 году не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания специальной структуры либо механизма в Европе для конфискации замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

