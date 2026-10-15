СМИ: США предложили ЕС разморозить часть активов России
Переговорщики США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили представителям стран европейского союза разморозить часть активов Москвы для возобновления переговоров об урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщает Financial Times.
По данным издания, Уиткофф и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Евросоюзу во время переговоров в Майами (США) на прошлой неделе несколько способов разморозки. Речь шла, в том числе о создании нового финансового инструмента специального назначения под контролем Вашингтона. Инициатива обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.
Европейские чиновники отвергли план Уиткоффа и Кушнера, при этом механизмы разблокировки активов и их расходования все еще находятся на стадии обсуждения.
ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Участники саммита ЕС в 2025 году не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов под видом «репарационного кредита» Киеву.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания специальной структуры либо механизма в Европе для конфискации замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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