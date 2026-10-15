Медведев назвал Зеленского паникующей «зеленой вошью»
Президент Украины Владимир Зеленский является «зеленой вошью», которая паникует из-за отсутствия разведывательных данных США, сообщил в «Максе» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся», – написал политик. Медведев считает, что американский лидер Дональд Трамп отличается от экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как не станет «ливерной колбасой», когда его хотят использовать в своих целях.
Ранее Зеленский заявил, что Вашингтон предупредили Киев о приостановке передачи разведданных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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