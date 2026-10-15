Названы главные причины обращения студентов к психологам
Студенты в России чаще всего обращаются за психологической помощью из-за трудностей в коммуникации с окружающими, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ.
Кроме того, у молодых людей наблюдается повышенная тревожность. В 2025/26 учебному году самыми частыми причинами обращений студентов в психологические службы стали трудности в общении и высокая тревожность (19%). Почти 16% обращений связаны с трудностями с адаптацией, около 13% с депрессивными состояниями, 12% с проблемами в учебе. 9% - вопросы профессионального самоопределения, 4% - жалобы о суицидальных мыслях.
Ранее психолог предложила студентам меры по защите от депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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