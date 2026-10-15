СМИ: Провалилась программа добровольных больничных для самозанятых
В России программа добровольных взносов от самозанятых на больничные не вызвала существенного интереса, сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета СФР.
Власти рассчитывали, что сумма добровольных взносов достигнет миллиардов рублей. Однако прогноз сборов на 2027 год сократили в 103 раза — с 16 млрд до 156 млн рублей, а расходов на пособия — в 341 раз, с 9 млрд до 26 млн. В настоящее время к программе присоединились около 12 тыс. человек, что составляет 0,1% всех самозанятых в стране.
Страховка обходится в сумму до 23 тыс. рублей в год, а право на выплаты возникает только через шесть месяцев. Россияне не видят в программе очевидной выгоды, а у многих больничные уже оплачиваются по основному месту работы.
В начале 2026 года Минздрав предложил изменить правила выдачи больничных листов, чтобы такой возможностью могли воспользоваться самозанятые граждане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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