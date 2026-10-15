СМИ: Провалилась программа добровольных больничных для самозанятых

Власти рассчитывали, что сумма добровольных взносов достигнет миллиардов рублей. Однако прогноз сборов на 2027 год сократили в 103 раза — с 16 млрд до 156 млн рублей, а расходов на пособия — в 341 раз, с 9 млрд до 26 млн. В настоящее время к программе присоединились около 12 тыс. человек, что составляет 0,1% всех самозанятых в стране.

Страховка обходится в сумму до 23 тыс. рублей в год, а право на выплаты возникает только через шесть месяцев. Россияне не видят в программе очевидной выгоды, а у многих больничные уже оплачиваются по основному месту работы.

В начале 2026 года Минздрав предложил изменить правила выдачи больничных листов, чтобы такой возможностью могли воспользоваться самозанятые граждане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

