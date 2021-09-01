«Детские» больничные и «гаражная амнистия». Что изменится в России с 1 сентября

Также с 1 сентября объявлена так называемая «гаражная амнистия». Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, она коснется тех граждан, которые владеют гаражами, построенными в советское время. «Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили», - объяснил Володин. Сейчас эти земельные участки можно будет оформит в свою собственность бесплатно.

Теперь лекарства можно купить через маркетплейсы. Раньше продавать лекарства в интернете имели право лишь аптеки через свои собственные сайты. При этом в законе определено, что при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.

Роскомнадзор ввел новые правила для защиты персональных данных россиян в интернете. Теперь оператор должен получить у пользователя «ярко выраженное согласие», причем в запросе на личные данные должны содержаться цель обработки данных, их перечень, срок действия согласия, а также категории и перечень сведений, которые пользователь запрещает передавать третьим лицам. Также теперь можно требовать удаления своих данных с любого ресурса в течение трех дней, если распространение происходит незаконно.

Банк не сможет отказать в обслуживании счета без проведения специальной проверки. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо. Ранее такой отказ был возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк был не обязан.