Опрос: около четверти россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября

24 процента опрошенных россиян рассказали, что в детстве ждали с нетерпением 1 сентября, говорится в исследовании SuperJob.

Оболонский рассказал, о чем переживают родители перед 1 сентября

Еще 48% участников исследования заявили, что скорее, ждали этот день. 19% респондентов сказали, что День знаний «скорее, ненавидели». Каждый 11-й ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».

Больше всего 1 сентября ждали женщины, а не мужчины.

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский признался, что родителей беспокоит вакцинация детей, а также качество образования и зависимость подростков от гаджетов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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