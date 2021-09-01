Опрос: около четверти россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября
24 процента опрошенных россиян рассказали, что в детстве ждали с нетерпением 1 сентября, говорится в исследовании SuperJob.
Еще 48% участников исследования заявили, что скорее, ждали этот день. 19% респондентов сказали, что День знаний «скорее, ненавидели». Каждый 11-й ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».
Больше всего 1 сентября ждали женщины, а не мужчины.
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский признался, что родителей беспокоит вакцинация детей, а также качество образования и зависимость подростков от гаджетов.
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