Минпросвещения пригрозило судом за поборы с родителей на ремонт школы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов строго запретил собирать с родителей учеников деньги на ремонт школы или класса.

«С родителей не должны собирать деньги на ремонт школ, это уголовное дело», - подчеркнул министр.

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По его словам, средства на капремонт полностью покрываются за счет бюджета, а текущий ремонт школа проводит сама из средств, специально выделенных ей на эти цели.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН назвал приоритетные вопросы в преддверии учебного года.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РодителиКапремонтРемонтШколыМинпросвет
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