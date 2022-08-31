Минпросвещения пригрозило судом за поборы с родителей на ремонт школы
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов строго запретил собирать с родителей учеников деньги на ремонт школы или класса.
«С родителей не должны собирать деньги на ремонт школ, это уголовное дело», - подчеркнул министр.
По его словам, средства на капремонт полностью покрываются за счет бюджета, а текущий ремонт школа проводит сама из средств, специально выделенных ей на эти цели.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН назвал приоритетные вопросы в преддверии учебного года.
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