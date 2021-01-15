Дети Киркорова прошли пробы в «Ералаш»
Дети Филиппа Киркорова должны были принять участие в съемках одной из серий «Ералаша», об этом певец написал в посте в своем Instagram.
Последняя встреча поп-исполнителя с умершим вчера худруком «Ералаша» Борисом Грачевским состоялась всего полгода назад. Он отметил, что Мартин и Алла-Виктория прошли пробы в тележурнал, но какие роли могли бы они получить, не уточнил.
Также Филипп Киркоров выразил соболезнования жене Грачевского. «У нас как обычно были грандиозные идеи, и на 2021... Всегда с юной душой! Всегда с улыбкой! Для всех - часть детства! Светлая память, Гений! Глубокие соболезнования Катюше», - написал артист.
Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. В конце декабря его госпитализировали с коронавирусом. Как сообщили СМИ, накануне его состояние ухудшилось.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Дети Киркорова прошли пробы в «Ералаш»
- Рекордно теплым назвали 2020 год в НАСА
- Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко
- Партия из 10 млн использованных медицинских перчаток доставлена в Москву
- Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru