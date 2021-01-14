СМИ: Грачевского снова погрузили в медикаментозную кому
Художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский снова был введен в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Как отмечается в статье, Грачевский находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. К нему подключают пациентов, когда аппарат ИВЛ не помогает.
Борис Грачевский был госпитализирован 27 декабря с коронавирусной инфекцией, его подключили к аппарату ИВЛ, и ввели в медикаментозную кому. 11 января Грачевский пришел в себя и начал общаться с врачами жестами. Но вскоре, по сообщению Baza, его состояние начало ухудшаться.
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