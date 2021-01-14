Скончался Борис Грачевский
14 января 202123:13
Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.
Грачевский был госпитализирован с COVID-19 еще в конце декабря 2020 года. Его состояние оценивалось как тяжелое.
Грачевский был советским и российским режиссером, сценаристом. Являлся автором проекта "Социальная реклама". Руководил журналом "Ералаш" с 2002 года.
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14 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru