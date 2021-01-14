Скончался Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

Грачевский был госпитализирован с COVID-19 еще в конце декабря 2020 года. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Грачевский был советским и российским режиссером, сценаристом. Являлся автором проекта "Социальная реклама". Руководил журналом "Ералаш" с 2002 года.







