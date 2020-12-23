Детей священника, подозреваемого в насилии, поместили в реабилитационный центр

Четверых детей священника из Мордовии, подозреваемого в насилии над детьми, поместили в социально-реабилитационный центр, еще один ребенок находится под опекой близкого родственника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования республики.

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Настоятель Никольской церкви в селе Сорлиней Чамзинского района Сергий Смоляков и его жена воспитывали 12 детей, часть из них были приемными. Жена бывшего настоятеля также находится под арестом. По данным следствия, с 1996 по 2020 годы женщина истязала шестерых детей, избивала их, лишала пищи и сна.

В отношении Смолякова заведено уголовное дело по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении одной из дочерей. Агентство отмечает, что уголовное дело возбуждено и в отношении чиновников из органов опеки и попечительства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МордовияДетиДомашнее Насилие
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