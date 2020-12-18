В Мордовии бывший настоятель церкви задержан по подозрению в насилии над детьми

В Мордовии задержан бывший настоятель церкви, который подозревается в насилии над детьми. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об «истязании» и «сексуальном насилии». Об этом сообщается на сайте ведомства.

У бывшего настоятеля 12 приемных и собственных детей. Ранее они и обратились в полицию с заявлением о домашнем насилии со стороны отца.

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По данным следствия, в период с 1996 по 2020 год шестерых детей систематически избивали, лишали пищи и сна. Одна из девочек заявили, что подверглась сексуальному насилию со стороны отца, когда ей было шесть и тринадцать лет.

Правоохранители также занимаются розыском двух приемных несовершеннолетних детей священнослужителя, которые находятся в Абхазии.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиДомашнее НасилиеМордовия
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