В Мордовии бывший настоятель церкви задержан по подозрению в насилии над детьми
В Мордовии задержан бывший настоятель церкви, который подозревается в насилии над детьми. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об «истязании» и «сексуальном насилии». Об этом сообщается на сайте ведомства.
У бывшего настоятеля 12 приемных и собственных детей. Ранее они и обратились в полицию с заявлением о домашнем насилии со стороны отца.
По данным следствия, в период с 1996 по 2020 год шестерых детей систематически избивали, лишали пищи и сна. Одна из девочек заявили, что подверглась сексуальному насилию со стороны отца, когда ей было шесть и тринадцать лет.
Правоохранители также занимаются розыском двух приемных несовершеннолетних детей священнослужителя, которые находятся в Абхазии.
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