В Мордовии бывший настоятель церкви задержан по подозрению в насилии над детьми

В Мордовии задержан бывший настоятель церкви, который подозревается в насилии над детьми. В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об «истязании» и «сексуальном насилии». Об этом сообщается на сайте ведомства.

У бывшего настоятеля 12 приемных и собственных детей. Ранее они и обратились в полицию с заявлением о домашнем насилии со стороны отца.