В Мордовии арестована женщина, подозреваемая в истязании шестерых своих детей

В Мордовии арестована женщина, подозреваемая в истязании своих шестерых родных и приемных детей, а также в неисполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт СК РФ.



О заключении под стражу ходатайствовал следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону. По информации следствия, 56-летняя женщина обвиняется по статьям 117 и 156 УК РФ.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что подозреваемая является женой настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней Сергия Смолякова. Священник подозревается в действиях сексуального характера в отношении собственной дочери.

По версии следствия, в течение 24 лет, с 1996 по 2020 годы в Чамзинском районе Мордовии женщина избивала детей, лишала их пищи и сна. Потерпевшими признаны шестеро детей из двенадцати, которые воспитывались в семье. Следователи продолжают собирать доказательную базу по этим преступлениям.

