В России некому рожать. Демограф о повышения возраста молодежи до 35
Директор института демографии Высшей школы экономики в эфире НСН рассказал, почему не стоит воспринимать старение населения России как нечто плохое.
Госдума приняла закон, поднимающий возраст «молодежи» с 30 до 35 лет. Это позволит увеличить количество молодых семей, которым доступны меры социальной поддержки. Кроме того, у россиян станет больше времени для получения гранта на конкурсе молодежных проектов.
Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН рассказал, насколько нужен такой закон и почему его приняли именно сейчас.
«Я никогда не чувствовал такой закон назревшим. Вообще население всех стран стареет. Показатели демографического производства не такие, как были в XIX веке, к тому же люди живут дольше. Я не понимаю, как в этом можно видеть какой-то негативный эффект. Ведь обычно о старении населения говорят как о некой беде. Население в развивающихся странах молодое, там высокая рождаемость. У нас же она низкая, как и смертность», - отметил он.
Кроме того, Вишневский объяснил, почему в России наблюдается демографический кризис.
«В стране деформирована возрастная пирамида, поэтому возрастные группы идут волнами. То больше женщин детородных возрастов, то меньше. Сейчас сильно сокращается число женщин репродуктивного возраста, так как в 1990-е годы мало родилось детей. Но это никак не связано с процессом старения», - заключил он.
Ранее Росстат выяснил, что во втором квартале 2020 года почти две трети молодых семей, возраст супругов в которых составляет от 18 до 25 лет, имеют деньги только на еду и одежду.
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