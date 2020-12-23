В России некому рожать. Демограф о повышения возраста молодежи до 35

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в эфире НСН рассказал, насколько нужен такой закон и почему его приняли именно сейчас.



«Я никогда не чувствовал такой закон назревшим. Вообще население всех стран стареет. Показатели демографического производства не такие, как были в XIX веке, к тому же люди живут дольше. Я не понимаю, как в этом можно видеть какой-то негативный эффект. Ведь обычно о старении населения говорят как о некой беде. Население в развивающихся странах молодое, там высокая рождаемость. У нас же она низкая, как и смертность», - отметил он.



Кроме того, Вишневский объяснил, почему в России наблюдается демографический кризис.



«В стране деформирована возрастная пирамида, поэтому возрастные группы идут волнами. То больше женщин детородных возрастов, то меньше. Сейчас сильно сокращается число женщин репродуктивного возраста, так как в 1990-е годы мало родилось детей. Но это никак не связано с процессом старения», - заключил он.



Ранее Росстат выяснил, что во втором квартале 2020 года почти две трети молодых семей, возраст супругов в которых составляет от 18 до 25 лет, имеют деньги только на еду и одежду.

