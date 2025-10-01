Патриотическая акция «Спасибо, что мы вместе» прошла в школах, детских садах и библиотеках. Например, в детском саду города Ельца дошкольники выложили на полу слово «Россия», расположив между буквами гербы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В одной из школ дети нанесли на ладони цвета герба ДНР и флага России.

Во многих регионах школьники провели акции, выстроившись в цифру 89 (согласно числу регионов в Конституции РФ). Мероприятия состоялись под лозунгом: «Мы стали сильнее, потому что мы вместе».

Ранее президент России Владимир указал, что в Донбассе и Новороссии возрождено и построено более 23,5 тысяч объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

