СМИ: США отправили к границам России «охотников» за подлодками

США перебросили в Норвегию дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, сообщает Newsweek. Эти машины предназначены для ведения разведки и охоты на подводные лодки в акватории у российских границ.

Издание отмечает, что присутствие американских патрульных самолетов на севере Европы связано с укреплением оборонительных позиций НАТО в регионе.