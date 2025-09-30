СМИ: США отправили к границам России «охотников» за подлодками

США перебросили в Норвегию дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, сообщает Newsweek. Эти машины предназначены для ведения разведки и охоты на подводные лодки в акватории у российских границ.

Издание отмечает, что присутствие американских патрульных самолетов на севере Европы связано с укреплением оборонительных позиций НАТО в регионе.

Одной из причин называется защита подводных кабелей и трубопроводов, которым, по утверждениям западных стран, якобы угрожает Россия.

Помимо этого, внимание альянса привлекли недавние сообщения о «подозрительной активности» беспилотников в Польше, Дании и Норвегии, передает «Радиоточка НСН».

