СМИ: США отправили к границам России «охотников» за подлодками
США перебросили в Норвегию дополнительные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, сообщает Newsweek. Эти машины предназначены для ведения разведки и охоты на подводные лодки в акватории у российских границ.
Издание отмечает, что присутствие американских патрульных самолетов на севере Европы связано с укреплением оборонительных позиций НАТО в регионе.
Одной из причин называется защита подводных кабелей и трубопроводов, которым, по утверждениям западных стран, якобы угрожает Россия.
Помимо этого, внимание альянса привлекли недавние сообщения о «подозрительной активности» беспилотников в Польше, Дании и Норвегии, передает «Радиоточка НСН».
