Аксенов: Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят после СВО
Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят по достижении целей специальной военной операции и после ее завершения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.
Как отметил политик, сейчас на новых территориях «есть сложности», так, в Донецке проблемы с водой. При этом есть и другие вопросы, касающиеся развития, которые не могут быть полностью реализованы без достижения целей СВО.
«Здесь надо набраться терпения, дождаться достижения целей и задач, которые поставил президент, и будет уже другая жизнь, восстановление всей экономики в полном объеме», - подчеркнул Аксенов.
Ранее президент Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России.
