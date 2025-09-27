Аксенов: Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят после СВО

Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят по достижении целей специальной военной операции и после ее завершения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Как отметил политик, сейчас на новых территориях «есть сложности», так, в Донецке проблемы с водой. При этом есть и другие вопросы, касающиеся развития, которые не могут быть полностью реализованы без достижения целей СВО.

«Здесь надо набраться терпения, дождаться достижения целей и задач, которые поставил президент, и будет уже другая жизнь, восстановление всей экономики в полном объеме», - подчеркнул Аксенов.

Ранее президент Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России.

