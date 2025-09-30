Турция готова усилить роль в урегулировании на Украине

Турция заявила о готовности сыграть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета безопасности страны, заседание которого прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе подчеркивается обеспокоенность риском распространения боевых действий за пределы Украины. Анкара заявила, что готова взять на себя больше ответственности за установление мира.

Трамп призвал Турцию отказаться от закупок российской нефти

На фоне сообщений о неопознанных беспилотниках в воздушном пространстве стран НАТО Турция ранее направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Как писало агентство Bloomberg, этот шаг был назван турецкими чиновниками «жестом солидарности» с союзниками по альянсу.

Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в адрес России. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не направляла беспилотники в воздушное пространство европейских стран и стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:УкраинаТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры