Турция готова усилить роль в урегулировании на Украине

Турция заявила о готовности сыграть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета безопасности страны, заседание которого прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе подчеркивается обеспокоенность риском распространения боевых действий за пределы Украины. Анкара заявила, что готова взять на себя больше ответственности за установление мира.