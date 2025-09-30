Турция готова усилить роль в урегулировании на Украине
Турция заявила о готовности сыграть более активную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета безопасности страны, заседание которого прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В документе подчеркивается обеспокоенность риском распространения боевых действий за пределы Украины. Анкара заявила, что готова взять на себя больше ответственности за установление мира.
На фоне сообщений о неопознанных беспилотниках в воздушном пространстве стран НАТО Турция ранее направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Как писало агентство Bloomberg, этот шаг был назван турецкими чиновниками «жестом солидарности» с союзниками по альянсу.
Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в адрес России. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не направляла беспилотники в воздушное пространство европейских стран и стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев сомневается, что Трамп отправил к берегам РФ подлодки США
- Дуров рассказал, как его отравил «странный сосед»
- Турция готова усилить роль в урегулировании на Украине
- СМИ: США отправили к границам России «охотников» за подлодками
- Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна Minervagracht были россияне
- Минобороны Норвегии не знает происхождение дронов, замеченных в небе страны
- В Саратове умерла народная артистка России и педагог Римма Белякова
- «Шаман» Капитолия обвинил Трампа и мировые организации в заговоре
- Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов
- Бич подростков: Нарколог объяснил опасность снюса для здоровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru