Дуров рассказал, как его отравил «странный сосед»

Он указал, что никогда не болел, однако это «был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю». «У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери», — сказал бизнесмен. По его словам, через час после этого он почувствовал себя плохо, была боль по всему телу. «Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок», — указал Дуров.

В этот момент он почувствовал, что может умереть. Дуров отметил, что очнулся на полу на следующий день и был очень слаб. После этого он две недели не мог ходить.

Ранее Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с деятельностью Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

