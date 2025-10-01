В Британии призвали сделать Крым непригодным для жизни
Крым необходимо сделать непригодным для жизни, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
По его словам, Европа должна нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой. С этой целью политик предложил помочь Украине получить дальнобойные возможности. «Нам нужно задушить Крым», — указал Уоллес.
Он также призвал применить ракеты большой дальности, чтобы уничтожить Крымский мост.
Ранее пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший глава правительства Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, без одобрения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии призвали сделать Крым непригодным для жизни
- Медведев сомневается, что Трамп отправил к берегам РФ подлодки США
- Дуров рассказал, как его отравил «странный сосед»
- Турция готова усилить роль в урегулировании на Украине
- СМИ: США отправили к границам России «охотников» за подлодками
- Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна Minervagracht были россияне
- Минобороны Норвегии не знает происхождение дронов, замеченных в небе страны
- В Саратове умерла народная артистка России и педагог Римма Белякова
- «Шаман» Капитолия обвинил Трампа и мировые организации в заговоре
- Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru