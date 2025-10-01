В Британии призвали сделать Крым непригодным для жизни

По его словам, Европа должна нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой. С этой целью политик предложил помочь Украине получить дальнобойные возможности. «Нам нужно задушить Крым», — указал Уоллес.

Он также призвал применить ракеты большой дальности, чтобы уничтожить Крымский мост.

Ранее пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший глава правительства Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, без одобрения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

