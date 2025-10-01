Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии

Если беспилотные летательные аппараты окажутся в воздушном пространстве Европейского союза, они будут уничтожены, заявил в подкасте Harcosok Órája глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

В Госдуме объяснили, зачем НАТО обвиняет Россию во «вторжении» в Эстонию

По его словам, в случае необходимости военные страны будут сбивать беспилотники. При этом премьер-министр раскритиковал позицию ряда стран Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА. « Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы», — отметил Орбан.

Ранее стало известно, что НАТО хочет усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

