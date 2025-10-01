НДС и кредитные каникулы: В октябре россияне столкнутся с изменениями в законодательстве

В октябре россиян ждут ряд изменений в законодательстве, сообщает РБК.

С 1 октября по 31 декабря пройдет очередной призыв на срочную службу. Он станет самым масштабным осенним призывом с 2016 года, когда в армию набрали 152 тыс. человек.

С 1 октября заработная плата у ряда категорий сотрудников увеличится на 7,6%. Это работники федеральных учреждений, госорганов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти. На эту же величину вырастут зарплаты дипломатических работников и федеральных госслужащих и пенсии по военной линии.

С 1 октября у самозанятых и предприятий малого и среднего бизнеса появится право на кредитные каникулы. Срок внесения платежа перенесут максимум на шесть месяцев. Среди обязательных условий — заключение кредитного договора после 1 марта 2024 года.

С 1 октября заведения общепита, годовая выручка которых не превышает 3 млрд рублей, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. Ранее льгота распространялась на объекты с выручкой до 2 млрд. От уплаты освобождаются только компании, для которых доходы от общепита составляют не менее 70% общих доходов.

С 1 октября подтвердить получение пенсии можно будет с помощью QR-кода, который формируется в личном кабинете на «Госуслугах». Код можно будет сохранить на телефон или распечатать. Получение кода не является обязательным.

С 1 октября договор по программе долгосрочных сбережений можно будет заключить через «Госуслуги». До сих пор, чтобы принять участие в программе, нужно было либо лично обратиться в конкретный негосударственный пенсионный фонд, включенный в ПДС, либо оформить договор на его сайте.

С 1 октября в приложениях крупных банков появится возможность оперативно информировать о мошенническом переводе. Механизм становится обязательным для системно значимых кредитных организаций.

С 22 октября микрофинансовые организации смогут выдавать ипотечные займы физическим лицам, если средства не планируется потратить на предпринимательство.

