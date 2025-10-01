Медведев сомневается, что Трамп отправил к берегам РФ подлодки США
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в Max, что сомневается в том, что президент США Дональд Трамп отправил к берегам России американские подлодки.
«Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку — особенно если её там нет», — заявил политик.
Ранее американский лидер заявил, что атомные подводные лодки были переброшены к побережью России «из предосторожности». Трамп указал, что принял решение из-за «упоминания ядерного» оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
