Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна Minervagracht были россияне
Среди экипажа нидерландского сухогруза Minervagracht, подвергшегося атаке у берегов Йемена, находились двое россиян, сообщает РИА Новости.
Представитель военно-морской миссии ЕС Aspides подполковник Сократес Раванос в беседе с агентством рассказал, что они спасены вместе с остальными членами экипажа.
Инцидент произошел в понедельник. Судно, следовавшее под флагом Нидерландов из Джибути без груза, подверглось нападению и получило серьезные повреждения. Два моряка были ранены.
Во вторник судоходная компания Spliethoff подтвердила, что все 19 членов экипажа были эвакуированы на находившиеся поблизости корабли, а пострадавшим оказана медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».
