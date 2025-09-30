Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна Minervagracht были россияне

Инцидент произошел в понедельник. Судно, следовавшее под флагом Нидерландов из Джибути без груза, подверглось нападению и получило серьезные повреждения. Два моряка были ранены.

Во вторник судоходная компания Spliethoff подтвердила, что все 19 членов экипажа были эвакуированы на находившиеся поблизости корабли, а пострадавшим оказана медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».

