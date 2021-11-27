Десятка богатейших людей мира потеряла за день на 37 млрд долларов

Состояние десяти богатейших людей мира за день сократилось в общей сложности на $37,1 млрд. Такие данные зафиксированы в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

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Самую крупную потерю в результате распродажи активов фондового рынка на фоне новостей о новом штамме коронавируса понес владелец Louis Vuitton и Dior Арно Бернар (- $9 млрд). Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял $7,9 млрд, глава Amazon Джефф Безос - $3,8 млрд, отмечает РИА ФАН.

Потери мировой экономики от эпидемии COVID-19 составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил в обращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает ТАСС.

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ФОТО: pixabay.com
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