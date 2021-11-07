Кудрин оценил потери мировой экономики от COVID-19

Потери мировой экономики от эпидемии COVID-19 составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил в обращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает ТАСС.

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По его словам, большая часть из этих средств придется на региональные бюджеты. Как отметил глава ведомства, потери не только финансовые: «Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям».

Как считает Кудрин, сейчас задача органов государственной власти состоит в том, чтобы выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более эффективными.

Как сообщалось ранее, осенью произошла резкая смена симптомов COVID-19. Теперь коронавирус стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом.

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ФОТО: flickr.com // ru_minfin
ТЕГИ:ЭкономикаКоронавирусАлексей Кудрин
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