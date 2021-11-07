Кудрин оценил потери мировой экономики от COVID-19

По его словам, большая часть из этих средств придется на региональные бюджеты. Как отметил глава ведомства, потери не только финансовые: «Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям».

Как считает Кудрин, сейчас задача органов государственной власти состоит в том, чтобы выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более эффективными.

Как сообщалось ранее, осенью произошла резкая смена симптомов COVID-19. Теперь коронавирус стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом.

