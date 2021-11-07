Кудрин оценил потери мировой экономики от COVID-19
Потери мировой экономики от эпидемии COVID-19 составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил в обращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает ТАСС.
По его словам, большая часть из этих средств придется на региональные бюджеты. Как отметил глава ведомства, потери не только финансовые: «Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям».
Как считает Кудрин, сейчас задача органов государственной власти состоит в том, чтобы выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более эффективными.
Как сообщалось ранее, осенью произошла резкая смена симптомов COVID-19. Теперь коронавирус стало еще проще спутать с обычной простудой или гриппом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+41 335 / сут.
Умерли
246 тыс.+1 188 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+29 201 / сут.
- Кудрин оценил потери мировой экономики от COVID-19
- В Саратовской области женщина насмерть сбила ребенка
- Илон Маск спросил, следует ли ему продать 10% акций Tesla
- Вильфанд предупредил о погодной опасности в ряде регионов
- Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Владимирской области
- Шкаплеров стал новым командиром на МКС
- Продлена лотерея среди вакцинированных от коронавируса
- Грузинская оппозиция дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили
- Фанат обматерил Моргенштерна из-за мата в песнях
- Появилось видео, на котором Саакашвили принимает пищу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru