Правительство поддержит российский бизнес в пандемию

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил рассмотреть комплекс предложений вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Как говорят предприниматели, введение QR-кодов в регионах в сфере общественного питания приводит к снижению выручки до 80%, а в фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях обрушивает продажи абонементов более чем в пять раз. Подобная ситуация складывается и в других затронутых отраслях — кинотеатрах, досуговых центрах и прочих.

Титов отмечает, что в пострадавших отраслях занято как минимум 3 млн человек.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей высказался за применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса в России. Титов напомнил, что правительство выразило готовность признать иностранные вакцины на условиях взаимности.

