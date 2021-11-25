Правительство поддержит российский бизнес в пандемию

Кабмин России намерен рассмотреть предложения уполномоченного при президенте Бориса Титова по расширению мер поддержки отраслей экономики, которые понесли потери из-за пандемии COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

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Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил рассмотреть комплекс предложений вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Как говорят предприниматели, введение QR-кодов в регионах в сфере общественного питания приводит к снижению выручки до 80%, а в фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях обрушивает продажи абонементов более чем в пять раз. Подобная ситуация складывается и в других затронутых отраслях — кинотеатрах, досуговых центрах и прочих.

Титов отмечает, что в пострадавших отраслях занято как минимум 3 млн человек.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей высказался за применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса в России. Титов напомнил, что правительство выразило готовность признать иностранные вакцины на условиях взаимности.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЭпидемияБизнесПравительство России
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