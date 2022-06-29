«Нехватки нет!»: Параллельный импорт решил проблемы с ремонтом телефонов
Запчастей хватает на все бренды телефонов, при этом крепкий рубль обеспечивает комфортные цены для клиентов, сказала в эфире НСН Ксения Шипкова.
Гендиректор сети сервисных центров по ремонту мобильных телефонов Pedant.ru Ксения Шипкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила об отсутствии проблем с запчастями для ремонта.
Ранее гендиректор Acer в России сообщил «Коммерсанту», что запчасти, которые нельзя получить из-за рубежа, компенсируются за счет разборки так называемых «доноров».
«Мы по-прежнему уверенно чувствуем себя на рынке, на сегодняшний день нехватки запчастей в точках наших франчайзи нет. Поставщики работают в стандартном режиме, поддерживая достаточный объем комплектующих на все бренды устройств. Параллельный импорт работает стабильно, проблем с поставками и ограничениями по гарантийному обслуживанию не наблюдается в текущем периоде и не предвидится во второй половине 2022 года», - сказала Шипкова.
При этом она сообщила, что количество запросов на ремонт существенно увеличилось.
«Мы наблюдаем значительный рост ремонтов по всем брендам устройств, превышающий традиционный сезонный рост. Однако наши сервисные центры без проблем обрабатывают этот объём. Стабилизация курса валют положительно сказывается на себестоимости комплектующих и стоимости услуг для клиентов. Что касается гарантии, мы обязательно предоставляем ее на наши ремонты и устанавливаемые запчасти, здесь ситуация не менялась», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук ранее говорил НСН, что в ближайшее время в России возможен дефицит запчастей для iPhone. При этом он высказал мнение, что наладить нормальный поток запчастей – это вопрос времени.
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