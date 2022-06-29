«Нехватки нет!»: Параллельный импорт решил проблемы с ремонтом телефонов

Гендиректор сети сервисных центров по ремонту мобильных телефонов Pedant.ru Ксения Шипкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила об отсутствии проблем с запчастями для ремонта.

Ранее гендиректор Acer в России сообщил «Коммерсанту», что запчасти, которые нельзя получить из-за рубежа, компенсируются за счет разборки так называемых «доноров».