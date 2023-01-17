ФАС оштрафовала компанию Apple на 1,2 млрд рублей

В сообщении говорится, что компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их продуктах платежный инструмент компании.

Отмечается, что по правилам App Store разработчикам запрещалось сообщать клиентам внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина и наличии альтернативных способов оплаты.

«Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», - указали в ведомстве.

В ФАС добавили, что Apple была оштрафована на сумму 1 177 988 700 рублей (более 17 млн долларов США), оплатить штраф необходимо в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Ранее ФАС начала административное расследование из-за необоснованного повышения тарифов МТС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

