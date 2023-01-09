«IPhone уже стал “кирпичом”»: В IT-отрасли усомнились в отключении россиян от Android и iOS

Сегодня iPhone формально можно считать «кирпичом», способным только звонить, поскольку имеющееся ПО устанавливается только на Android, а все платные сервисы и услуги в App Store и Google Play для россиян легально закрыты, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

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Ранее Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале спровоцировала дискуссию о том, как Запад отключит смартфоны россиянам. Наталья Касперская и Игорь Ашманов говорят о том, что техническая возможность для этого есть, причем как для устройств на iOS, так и на Android. Клименко усомнился в реальности подобного сценария.

«Любое устройство сложнее чайника можно отключить дистанционно, если есть доступ к интернету, никто здесь Америку не открыл. Ашманов и Касперская неоднократно высказывали подобные мысли в прошлом году, не знаю, с чем это связано. Полагаю, что на практике все не так просто, иначе давно бы отключили, например, Иран и Северную Корею. С iOS все предельно просто, поскольку оборудование и ПО полностью сосредоточены в руках корпорации Apple. С Android все сложнее и менее очевидно, поскольку версий Android и “железа” бесконечное количество», — сказал Клименко.

Собеседник НСН добавил, что многие смартфоны уже практически превратились в «кирпичи».

«Все имеющееся программное обеспечение устанавливается только на Android, и оно далеко от того, которое мы мечтали бы увидеть. Нас полностью выкинули из App Store и Google Play. Думаю, что iPhone формально можно считать стопроцентным «кирпичом». Конечно, я несколько утрирую, но все платные сервисы и услуги легально для нас закрыты. Так что я не думаю, что ситуация будет усугубляться в дальнейшем в силу тысячи причин. Меня бы куда больше беспокоило отключение не iOS и Android, а автомобилей, потому что там тоже есть компьютеры и Android, это гораздо более опасно и чревато», — подытожил он.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что разработка российскими компаниями новой мобильной операционной системы на базе Android не будет экономически выгодной, так как не затронет иностранные гаджеты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

