Xiaomi вместо iPhone. Назван средний чек за смартфон в России

Ультрабюджетные смартфоны заменили россиянам модели дороже 40 тысяч рублей, сказал в эфире НСН Денис Кусков.

Россияне сегодня в среднем тратят на покупку смартфонов немногим более 20 тысяч рублей, заявил в интервью НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее компания Canalys сообщила, что в четвертом квартале 2022 года глобальные поставки смартфонов упали на 17%, что является антирекордом десятилетия.

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«В России после нескольких лет, когда удавалось продавать порядка 30-31 млн смартфонов за год, в этом году данная цифра упала до 26 млн. Ассортимент категорически поменялся и качественно ужался. Львиную долю сегодня занимают китайские бренды, причем в их числе есть и новые, которых не было в России до этого года. Средний чек за смартфон в этом году составил порядка 22 тысяч рублей. Лидирующими производителями являются Xiaomi, Realme и другие китайские компании. Люди стараются экономить и покупать меньше, денег у них не так много», - сказал Кусков.

По его словам, смартфоны стоимостью дороже 40 тысяч рублей сейчас почти не встретишь в магазинах.

«Не все удалось получить по параллельному импорту. Нет всего ассортимента Samsung, у которого раньше было порядка 40 позиций, Huawei тоже ушел из России, даже Apple представлен не всеми линейками. В магазинах представлены ультрабюджетные, бюджетные модели и средний ценовой сегмент. Смартфоны за 40 тысяч рублей и больше представлены в очень ограниченном количестве», - заключил собеседник НСН.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее говорил НСН, что сегодня в России iPhone формально можно считать «кирпичом», способным только звонить.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныAppleСмартфоны
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