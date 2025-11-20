«Сегодня чаще всего делают выбор в пользу России все-таки, выездов стало меньше, в Турции есть запросы, но это единичные случаи. Обычно это все-таки не торжество для гостей, просто церемония для пары. Выездное мероприятие всегда ограничено: либо самый ближайший круг гостей до 15 человек, либо просто пара. На Мальдивах принято праздновать свадьбу вдвоем. В Турцию организовать приезд гостей проще, нет виз, нет долгого перелета. Это удобно по логистике и стоимости, а Мальдивы – это слишком дорогое развлечение, если вывозить гостей. Это мусульманское государство, там под запретом алкоголь, его непросто приобрести. Провести полноценную свадьбу там невозможно. Египет более доступен в этом плане, похож на Турцию. Система «все включено» тоже решает, для гостей это замечательно, лишних трат не нужно. В Сочи, например, очень дорого. Проще слетать в Турцию», - рассказала она.

При этом в Турции, по ее словам, цены на мероприятие будут московскими, сэкономить на церемонии получится в Таиланде.

«Основная статья расходов – это авиабилеты и размещение. В Таиланде обычно в таком случае снимается частное жилье, не отель. Если рассматривать экономную историю, то вопрос только в авиабилетах – несколько тысяч долларов. В целом можно недорого снять виллу, провести там церемонию. В Египте или Турции цены будут ближе к московским, потому что там организаторы именно из России работают сегодня. В Азии другие подрядчики, расходы по-другому считаются. На Мальдивах проживание в хорошем отеле начинается от 700 тысяч рублей на двоих. Умножаем эту сумму на количество гостей… Если гости будут сами оплачивать, они просто не приедут. Чаще всего это просто мечты из соцсетей, я советую выбирать место, о котором вы сами мечтаете. Если вам важны гости, это не Мальдивы. Если хотите побыть вдвоем – это отличный вариант», - добавила собеседница НСН.

