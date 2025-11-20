Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. Об этом сообщает RT.

При встрече в Патриарших палатах Кремля глава государства отметил, что глава РПЦ много делает «и для православного мира, для русских людей».

«Спасибо вам большое, поздравляю вас» — сказал российский лидер.

Ранее Владимира Путина с днём рождения поздравили более 40 глав государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin. ru
