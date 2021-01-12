Депутаты рассмотрят проект о дополнительной индексации пенсий россиян в течение года

Проект закона о возможности дополнительной индексации пенсий в течение года внесли в Госдуму, написал в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов.

Документ предлагает осуществлять дополнительную индексацию социальных и страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Как ожидается, социальные пенсии в России будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком, и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляция за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Кроме того, предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.

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Индексация пенсий в 2021 году составила 6,3% и превысила уровень инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина.

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», — цитирует министра РИА Новости.

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