Депутаты рассмотрят проект о дополнительной индексации пенсий россиян в течение года

Проект закона о возможности дополнительной индексации пенсий в течение года внесли в Госдуму, написал в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов.

Документ предлагает осуществлять дополнительную индексацию социальных и страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Как ожидается, социальные пенсии в России будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком, и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляция за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Кроме того, предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.